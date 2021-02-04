1月洛阳这些企业和品牌被投诉较多 涉及康搏健身等

今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布1月消费维权报告。

今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布1月消费维权报告。今年1月，全市12315三级执法网络共受理各类咨询、投诉、举报18554起。其中受理咨询13666起；受理投诉3953起，共为消费者挽回经济损失180.76万元；受理举报935起，案值92万余元。

受理投诉方面，商品类投诉2279起，占投诉总量的58%。主要集中在一般食品的质量问题(636起)、服装、鞋帽质量三包问题(227起)、家居用品的售后三包问题(197起)等。服务类投诉1674起，占投诉总量的42%。主要集中在普通商品销售服务问题(485起)、餐饮店和宾馆服务问题(315起)、美容美发洗浴服务问题(188起)等。

举报问题主要集中在广告违法行为、侵害消费者权益违法行为、食品质量违法行为、价格违法行为及产品质量违法行为等。

该中心同时发布1月被投诉较多企业和品牌名单。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图 通讯员 李二帅)