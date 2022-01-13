事关小升初、中招！洛阳市教育局出台最新方案

昨晚，洛阳市教育局官方网站发布《洛阳市进一步提高义务教育学校教育教学质量的实施方案》。《方案》提出严控书面作业总量、保障课后服务时间、坚决遏制“择校热”、掐尖招生等内容。《方案》全文如下：

昨晚，洛阳市教育局官方网站发布《洛阳市进一步提高义务教育学校教育教学质量的实施方案》。《方案》提出严控书面作业总量、保障课后服务时间、坚决遏制“择校热”、掐尖招生等内容。《方案》全文如下：

洛阳市进一步提高义务教育学校教育教学质量的实施方案

为推进义务教育优质均衡发展，全面提高教育教学质量，近日，洛阳市教育局出台了《洛阳市进一步提高义务教育学校教育教学质量的实施方案》，从课堂教学、作业管理、招考制度、教育评价、教学研究、课后服务等六个方面，努力打造优质均衡、特色鲜明、活力充盈的教育新样态，让每个孩子都享有公平而有质量的教育。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持“五育”并举、遵循教育规律，发展素质教育，注重因材施教。深化教育教学改革，规范学校教学管理，全面提高义务教育质量，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、基本原则

1、坚持立德树人。充分发挥课程的育人功能，通过高质量的课程教学，培育学生适应终身发展和社会发展需要的正确价值观念、必备品格和关键能力。

2、坚持素养导向。以学生为本，遵循教育规律、学生身心发展规律和教师成长规律，保障学生休息权利，发挥课堂教学主阵地作用，规范教师教学行为，全面提升教育教学质量。

3、坚持科学施教。依据国家课程标准，遵循学习规律，把握学科本质，结合学生已有的知识经验和发展差异，引导教师设计组织与实施合理有效的学习活动，实现学生有效学习。

4、坚持轻负高质。通过加强教学常规管理，强化备课、上课，作业与辅导以及教学评价等教学环节，提高作业设计管理水平，切实减轻学生过重课业负担，强化校本研修和教研指导，提升学校教学质量。

三、工作措施

(一)推进课堂教学改革，提升教育教学质量

1.推进课堂教学改革。

各县区级教育行政部门要根据学科课堂教学基本要求，制定好课堂教学基本规范；学校要健全教学管理规程，统筹制定好教学计划，形成教学管理特色；教师要坚持教学相长，注重启发式、互动式、探究式教学，课前要指导学生做好预习，课上要讲清重点难点、知识体系，引导学生主动思考、积极提问、自主探究。探索基于学科的课程综合化教学，开展研究型、项目化、合作式学习，精准分析学情，重视差异化教学和个别化指导，提高课堂教学效率，提升学生在校学习效率。组织开展课堂教学实训活动，注重培育、遴选和推广优秀教学模式、教学案例。

2.深化课程领域改革。

全面落实国家课程方案和课程标准，学校要规范课程管理和教材使用，开足开齐开好国家规定课程，不得随意增减课时、改变难度、调整进度。积极推进幼小科学衔接，坚持零起点教学，做到应教尽教。认真落实国家关于校本课程有关规定，学校要提高校本课程质量，县级教育部门要加强校本课程监管，构建学校间共建共享机制。

3.强化备课管理。

教师要认真学习所教学科的课程标准，明确课程的性质和目标，领会课程标准倡导的基本理念；通读本学科全套教材，熟悉教材编写意图、特点以及各年级间教材的衔接关系，从整体上把握本学科教学内容和实施策略。坚持个人备课和集体备课相结合，建立健全研讨机制。倡导有条件的学校开展多种形式的集体备课活动，增强跨学科融合的意识，按照课程标准和学校学情研讨制定学期教学目标和单元整体教学目标，编排教学进度，安排好考查考试、实践教学等活动。充分利用信息技术和网络资源，选择适合校情、学情的教学方法，用心设计并撰写教案，严禁无备课教学。

4.推动教育信息化发展。

加快推进“教育+互联网”建设。加强专递课堂、名师课堂、名校网络课堂建设与应用，建立覆盖义务教育各年级各学科的数字教育资源体系，免费为农村和边远贫困地区学校提供优质学习资源，加快缩小城乡教育差距。2022年，80%以上中小学校达到《河南省中小学校数字校园评估标准》基本要求，打造成“教育+互联网”示范引领区。