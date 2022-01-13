提醒！老年人、学生乘坐洛阳地铁查验健康码方式有变

昨日，“洛阳市轨道交通集团”微信公众号发布最新消息，事关大家乘车出行。 开往春天的洛阳地铁（资料图） 洛报融媒·洛阳网记者 张怡熙 摄 昨日，“洛阳市轨道交通集团”微信公众号发布最新消息，事关大家乘车出行，具体内容如下： 尊敬的市民、乘客朋友们: 根据市疫情防控指挥部最新通知要求，为切实阻断疫情传播渠道，科学精准有效防控新冠疫情。即日起，老年人、学生出示一周内纸质健康码或相应证件(老年人出示身份证、学生出示学生证)登记信息均可进站乘坐地铁。 洛阳地铁将持续开展重点区域消杀，提供优质客运服务，做好客流引导工作，全力营造健康、安全、快捷、和谐、有序的绿色出行环境。 温馨提示：乘坐地铁时请全程佩戴口罩，做好个人防护，并配合安检及测温工作。⑥