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洛阳智能装备产业将发力三大领域 力争到2025年规模突破1000亿元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.22 08:41

　　智能装备产业是制造业转型升级的关键。“十四五”时期，随着“规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化”等国家层面目标的提出，智能装备产业迎来巨大机遇期，发展空间广阔。

　　我市智能装备产业基础雄厚，全市智能装备生产企业及科研院所超200家，2021年产业营业收入约600亿元，连续多年保持两位数增长，特种机器人、智能农机装备、智能矿山装备等领域处于国内先进水平。

　　在机器人领域，我市消防机器人在国内特种机器人市场占有率稳居第一；圣瑞机器人磁吸附防腐作业、防爆喷漆系列机器人，填补国内空白；中信重工液压重载机械臂代表国家最高水平；清洛基地新型护理机器人技术水平国际领先，已在各地推广应用。

　　在智能装备领域，国家农机装备创新中心“超级拖拉机I号”是我国首台具备完全自主知识产权的纯电动无人驾驶拖拉机，中信重工旋压机、拉伸机，中科慧远手机盖板检测仪，北苑新材料3D打印机、雕铣机等高端精密装备市场推广成效显著。

　　在关键零部件领域，洛轴是目前国内唯一能够批量生产医用CT机轴承的企业；鸿元轴承工业机器人减速器专用轴承项目成功入选工信部“工业强基一条龙”国家级示范项目；轴研所参与国家“863”计划，并起草机器人轴承行业标准。

　　在此基础上，我市将通过实施重大科技专项，高水平搭建产业技术平台，深化产学研合作，围绕机器人领域重点突破嵌入式软件开发、先进控制器等关键共性技术；围绕智能装备领域加快培育智能车间、智能工厂，推动新型智能成套农机装备等实现技术突破；围绕关键零部件领域，持续提升智能装备核心零部件市场竞争力和影响力，力争全市智能装备产业规模到2023年达到800亿元，到2025年突破1000亿元，推动特种机器人、智能农机装备、智能矿山装备、智能水泥装备等特色优势产业达到国际领先水平。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 王燕飞)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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