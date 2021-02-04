洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司副院长兼创新研究院院长刘俊：国内服务机器人发展进入“快车道”

“机器人的研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。我国更是明确将机器人列入国家战略，形成具有中国特色的机器人产业体系。”洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司副院长兼创新研究院院长刘俊表示。

“机器人的研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。我国更是明确将机器人列入国家战略，形成具有中国特色的机器人产业体系。”洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司副院长兼创新研究院院长刘俊表示。

服务机器人是机器人的重要组成部分。刘俊介绍，随着传感器技术等迅速发展，服务机器人更加智能化、应用场景更加丰富。从清洁机器人到割草机器人，从陪护机器人到手术机器人，从消防机器人到排爆、侦测机器人……当前国内服务机器人发展进入“快车道”，预计服务机器人市场在未来几年内会急剧扩大。

中信重工自2015年进军服务机器人领域中的特种机器人行业，目前在应急救援、特种作业等领域取得一定成绩。“目前在国内特种机器人领域中，许多应用行业都属于强监管行业，产品技术含量高、利润空间大、附加值高。”刘俊建议，针对强监管行业，相关企业要以标准引领行业发展，加强“政产学研用”有效合作，整合行业供应链资源，围绕特定应用场景开发机器人产品，找到机器人差异化发展新路径。企业一旦找准细分领域并进行深耕拓展，就一定会在特种机器人领域拥有一席之地。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 王国兴)