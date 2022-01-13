洛阳本周最高气温将升至14℃ 早晚气温低需注意保暖

今天洛阳晴天间多云，西北风2级到3级，气温-4℃到7℃。

今天洛阳晴天间多云，西北风2级到3级，气温-4℃到7℃。 昨天，我市最高气温升至10℃。不过，今天受冷空气影响，风起气温降，早晚气温比较低，寒意仍在，请大家注意保暖。 好消息是，本周中后期，我省多地将迎来一轮升温，全省大部最高气温将升至10℃到15℃。 俗话说“春捂秋冻”，冬春交替之际，气温起伏变化快，如何“春捂”？ 气象专家介绍，大家一定要注意查看近期的天气预报。看天气预报不能只看最高气温，还要看最低气温。如果昼夜温差大于10℃，至少要备一件厚衣服，可采用洋葱式多层穿衣法，便于随时增减衣服。请根据自己的体质穿衣，冷空气到来时多穿点儿，“春捂”是必要的，不能只要风度不要温度。 市气象台根据最新气象资料分析，本周我市有两次弱冷空气活动，多西北气流控制，以晴好天气为主，最高气温逐渐回升。具体天气预报如下。 今天(周二)：晴天间多云，西北风2级到3级，气温-4℃到7℃。 明天(周三)：晴天间多云，偏东风2级到3级，气温-4℃到9℃。 24日(周四)：晴天间多云，气温-2℃到11℃。 25日(周五)：晴天到多云，气温-1℃到14℃。 26日(周六)：多云转晴天，气温-1℃到13℃。 27日(周日)：多云到阴天，气温0℃到14℃。 （洛报融媒·洛阳网记者 张喜逢 通讯员 郭铭博）