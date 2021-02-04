北京航空航天大学交通科学与工程学院教授高峰：农业机器人是农业创新的风口

机器人在田间进行植保作业，还能帮人收甘蔗、玉米……当智能装备进军农业领域，将极大改变传统耕种模式，既省时、省力，又精准、高效。“这一切已悄然发生，农业机器人正成为我国农业创新的风口。”北京航空航天大学交通科学与工程学院教授高峰在我市风口产业发展能力提升系列培训班授课时表示。

机器人在田间进行植保作业，还能帮人收甘蔗、玉米……当智能装备进军农业领域，将极大改变传统耕种模式，既省时、省力，又精准、高效。“这一切已悄然发生，农业机器人正成为我国农业创新的风口。”北京航空航天大学交通科学与工程学院教授高峰在我市风口产业发展能力提升系列培训班授课时表示。

高峰深耕智能装备领域多年，有着深厚的理论基础和实战经验。近年来，他率领团队在农业机器人领域不断摸索，先后研发出多功能高杆作物全程作业一机化动力平台、智能全姿态调控拖拉机底盘、无人微耕机、拱腰式移动机器人等产品。

“现在很多年轻人对种地不感兴趣，很多人转而使用农业机器人作为可行且高效的人工替代品，将来一定会实现‘机器换人’。”高峰介绍，以模块化多用途农业装备为例，用户可根据所需功能对现有模块进行快速组合，实现运输、作业、植保、收获、基建等多种功能，实现一机多能，比传统农机装备更高效。

高峰表示，洛阳农业装备基础雄厚，拥有中国一拖、国家农机装备创新中心等一批农业装备龙头企业及研发平台，发展农业机器人正当其时。“建议洛阳锚定打造全国先进制造业基地目标，大力发展农业机器人产业，全力推动该领域产业发展取得实质性突破，既推动传统农业装备转型升级，又为农业现代化作出更大贡献。”高峰说。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 王国兴)