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洛阳开展风口产业培训 助力干部寻“风”定向
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.22 08:42

　　21日，由市委组织部、市工信局等举办的风口产业发展能力提升系列培训班在市委党校开班，将利用5天时间分专题开展培训。

　　风口产业是指在产业发展中，由于国家政策转型、新技术突破或者社会生活新变化等影响，从而拥有巨大发展空间和盈利潜力，进入高速发展窗口期的产业。当前，按照市委、市政府部署要求，我市正瞄准电子信息等6大风口产业和13个细分领域，推动风口产业“无中生有”“有中生新”，推动传统产业向风口产业转型升级和风口产业集聚发展。

　　本次培训是贯彻落实“能力作风建设年”活动的重要举措之一，旨在通过培训助力打造一支真懂产业、善抓产业的高素质干部队伍，不断提升干部、企业相关负责人等把握风口产业发展机遇、服务产业发展的能力。

　　此次培训打破以往专题培训按人员类别、条块化分类参训的模式，组织县区分管产业发展的领导、工信等部门负责人、产业联盟企业家和相关科研院所负责人共同参训，为推动我市风口产业发展寻“风”定向、把脉问诊、挖潜赋能。

　　为进一步提升培训效果，培训聚焦如何扭住科技创新和产业发展风口、推动传统产业向风口产业转型等关键课题，谋划实施“创新引领大讲堂”，围绕智能装备制造、新材料、新能源、数字经济、电子信息等领域开办5期专题研修班，就风口产业发展规律、先行地区发展风口产业经验做法、我市风口产业发展路径等进行集中解析。

　　我市将以此次专题培训为纽带，贯通政府、企业、市场、科研院所四方资源，并通过专家讲政策、干部讲服务、企业讲需求“一课三讲”等形式，强化供需结合，为扎实开展“万人助万企”活动拓展协作沟通新渠道，做好专题培训“后半篇文章”。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 张婷婷 李梦龙)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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