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偃师区人民法院宣判一起危险作业罪案
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.22 08:29

　　近日，偃师区人民法院宣判一起危险作业罪案，判处被告人有期徒刑六个月。这是该院审理的首例危险作业罪案。

　　2020年6月至2021年9月，以王某某为负责人的偃师区某化工有限公司在未取得危险化学品经营许可证的情况下，生产、经营、储存易制爆化学品硫磺。其间，为牟取利益，王某某借用洛阳某科技有限公司的经营手续，从外地多家企业购进硫磺用于生产、经营、储存，并将产品销售给其他企业。

　　2021年9月13日，偃师区应急管理局在工作中发现，偃师区某化工有限公司在未取得危险化学品经营许可证的情况下，生产、经营、储存硫磺，现场扣押集中堆放在露天厂区内的有关危险化学品100多吨。

　　经洛阳市安委会安全专家现场检查，依据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》，该公司存在重大隐患，不符合安全生产条件，如发生事故，会对周边企业造成重大影响。经专项审计，该公司累计购入硫磺1700余吨，采购金额为150余万元；销售1300余吨，销售金额230余万元。

　　随后，该公司因未取得危险化学品经营许可证违法储存经营硫磺被偃师区应急管理局查处，并被处以没收违法所得230余万元、罚款10万元等行政处罚。

　　偃师区人民法院审理认为，被告人王某某在作业中违反有关安全管理规定，涉及安全生产的事项未经依法许可，擅自储存经营易制爆危险化学品，具有发生严重后果的现实危险，其行为构成危险作业罪。综合考虑王某某坦白、认罪认罚等情节，该院判处其有期徒刑六个月。

　　本案主审法官介绍，2021年3月1日，《中华人民共和国刑法修正案(十一)》正式实施，新增危险作业罪，首次将安全生产领域未发生重大伤亡事故或未造成严重后果，但具有现实危险的相关行为，纳入刑法打击范围，追究刑事责任。

　　法官表示，在生产、作业过程中，违反安全管理制度不仅对生产、作业人员，还会对其他不特定多数人的生命、健康和财产安全造成较大安全隐患。加大安全生产监管力度，切实保护人民群众生命健康安全，将虽然没有实际发生严重后果，但违反有关安全管理规定的、具有现实危险行为规定为犯罪行为是现实需要，故刑法修正案(十一)增设本罪名，只要具有发生重大伤亡事故或者其他严重后果的现实危险，即构成本罪。

　　本案中，被告人未经依法批准、许可，擅自生产、经营、储存易制爆危险化学品，其作业地点周边紧临制鞋企业、该化工公司厂房，虽然未发生事故，但违规作业活动已经具有发生严重后果的现实危险。

　　法官提醒，广大生产经营企业要自觉遵守安全管理规定，增强对法律法规的敬畏感，防范化解重大安全风险，坚决遏制安全生产事故发生。

　　法条链接

　　《中华人民共和国刑法》第一百三十四条之一规定：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，有下列情形之一，具有发生重大伤亡事故或者其他严重后果的现实危险的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制：(一)关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的；(二)因存在重大事故隐患被依法责令停产停业、停止施工、停止使用有关设备、设施、场所或者立即采取排除危险的整改措施，而拒不执行的；(三)涉及安全生产的事项未经依法批准或者许可，擅自从事矿山开采、金属冶炼、建筑施工，以及危险物品生产、经营、储存等高度危险的生产作业活动的。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 杨凤轩 通讯员 郑宇辉）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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