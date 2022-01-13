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王珊珊携队友录祝福视频 为孟津乡村小学女足队加油【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.22 08:34

此前报道截图

　　日前，网站报道了孟津区平乐镇张盘小学女子足球队自2017年成立以来，先后获得14个冠军的事情。孩子们以洛阳姑娘、中国女足队长王珊珊及其队友为榜样。日前，王珊珊携队友娄佳慧录制祝福视频，送给这所乡村小学女子足球队的孩子们。

王珊珊（左）和娄佳慧给孩子们送来祝福（视频截图）

　　王珊珊和队友娄佳慧均是从河南走出去的优秀足球运动员，得知张盘小学女子足球队的孩子们以中国女足为榜样，两人特意录制了一段视频，给孩子们寄语：“你们虽然身处农村小学，但心中怀揣着足球梦想，5年磨砺，创造了一个又一个的奇迹，希望你们继续弘扬女足精神，不畏艰难，永不言败，加油！”

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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