王珊珊携队友录祝福视频 为孟津乡村小学女足队加油【视频】

日前，网站报道了孟津区平乐镇张盘小学女子足球队自2017年成立以来，先后获得14个冠军的事情。孩子们以洛阳姑娘、中国女足队长王珊珊及其队友为榜样。日前，王珊珊携队友娄佳慧录制祝福视频，送给这所乡村小学女子足球队的孩子们。

此前报道截图

日前，网站报道了孟津区平乐镇张盘小学女子足球队自2017年成立以来，先后获得14个冠军的事情。孩子们以洛阳姑娘、中国女足队长王珊珊及其队友为榜样。日前，王珊珊携队友娄佳慧录制祝福视频，送给这所乡村小学女子足球队的孩子们。

王珊珊（左）和娄佳慧给孩子们送来祝福（视频截图）

王珊珊和队友娄佳慧均是从河南走出去的优秀足球运动员，得知张盘小学女子足球队的孩子们以中国女足为榜样，两人特意录制了一段视频，给孩子们寄语：“你们虽然身处农村小学，但心中怀揣着足球梦想，5年磨砺，创造了一个又一个的奇迹，希望你们继续弘扬女足精神，不畏艰难，永不言败，加油！”