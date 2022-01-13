洛阳今年将全面实施“八五”普法规划 拓展公共法律服务领域

今年，我市司法行政部门将为民营企业进行法治体检，拓展公共法律服务领域，让优质法律服务延伸到基层。这是记者从21日召开的2022年度全市司法行政暨党风廉政建设工作会议上获悉的。

今年，我市司法行政部门将为民营企业进行法治体检，拓展公共法律服务领域，让优质法律服务延伸到基层。这是记者从21日召开的2022年度全市司法行政暨党风廉政建设工作会议上获悉的。

据悉，我市今年将全面实施“八五”普法规划，积极构建大普法工作格局，用群众耳熟能详、乐于接受的方式，推动法律走入日常生活、走近人民群众。

记者从会上了解到，今年市司法局将组织开展“万人助万企”法治保障行动及“千所联千企”“万所联万会”等活动，推进民营企业法治体检常态化、制度化，主动走访、了解企业法治需求，在有需求的企业和专业法律资源之间搭好平台，持续优化法治化营商环境。同时，加强疫情防控、应急处突法治宣传和法律服务，加强涉疫、涉灾矛盾纠纷排查化解，为困难群众提供有效法律援助。

市司法局有关负责人介绍，今年我市将有效整合律师、公证、仲裁、司法鉴定、法律援助、人民调解等法律服务资源，完善市公共法律服务中心“一站式”法律服务功能，构建集实体大厅、热线、法律服务网、微信公众号等为一体的“互联网+法律服务”公共法律服务网。

另外，我市还将持续拓展公共法律服务领域，帮助中小企业建立完善法律风险防范体系，增强其抵御法律风险的能力；做好法律援助，确保应援尽援，特别是要保障好残疾人、低收入群体、妇女儿童、优抚对象等群体的法律服务权益。

该负责人表示，我市还将全面推进法治乡村建设，深化法治“四级同创、三级示范”，持续实施“法律明白人”培育工程，进一步提升全民法治观念；建立完善“诉调对接”“警调对接”“访调对接”工作机制，年底前实现派驻基层法院、公安派出所和信访部门人民调解工作室全覆盖；整合专业优势资源，建立行业调解专家库，成立专业性人民调解委员会，积极培育调解品牌，推广建立以调解员个人名字命名的人民调解工作室。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 尚剑玲）