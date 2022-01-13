洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳今年将全面实施“八五”普法规划 拓展公共法律服务领域
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.22 08:20

　　今年，我市司法行政部门将为民营企业进行法治体检，拓展公共法律服务领域，让优质法律服务延伸到基层。这是记者从21日召开的2022年度全市司法行政暨党风廉政建设工作会议上获悉的。

　　据悉，我市今年将全面实施“八五”普法规划，积极构建大普法工作格局，用群众耳熟能详、乐于接受的方式，推动法律走入日常生活、走近人民群众。

　　记者从会上了解到，今年市司法局将组织开展“万人助万企”法治保障行动及“千所联千企”“万所联万会”等活动，推进民营企业法治体检常态化、制度化，主动走访、了解企业法治需求，在有需求的企业和专业法律资源之间搭好平台，持续优化法治化营商环境。同时，加强疫情防控、应急处突法治宣传和法律服务，加强涉疫、涉灾矛盾纠纷排查化解，为困难群众提供有效法律援助。

　　市司法局有关负责人介绍，今年我市将有效整合律师、公证、仲裁、司法鉴定、法律援助、人民调解等法律服务资源，完善市公共法律服务中心“一站式”法律服务功能，构建集实体大厅、热线、法律服务网、微信公众号等为一体的“互联网+法律服务”公共法律服务网。

　　另外，我市还将持续拓展公共法律服务领域，帮助中小企业建立完善法律风险防范体系，增强其抵御法律风险的能力；做好法律援助，确保应援尽援，特别是要保障好残疾人、低收入群体、妇女儿童、优抚对象等群体的法律服务权益。

　　该负责人表示，我市还将全面推进法治乡村建设，深化法治“四级同创、三级示范”，持续实施“法律明白人”培育工程，进一步提升全民法治观念；建立完善“诉调对接”“警调对接”“访调对接”工作机制，年底前实现派驻基层法院、公安派出所和信访部门人民调解工作室全覆盖；整合专业优势资源，建立行业调解专家库，成立专业性人民调解委员会，积极培育调解品牌，推广建立以调解员个人名字命名的人民调解工作室。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 尚剑玲）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 新安宝真观，深藏乡野间
    新安宝真观，深藏乡野间
    新安宝真观，深藏乡野间
        前段时间，省政府下发《关于公布第八批河南省文物保护单位名单的通知》，核定351处省级文物保护单位，洛阳有...
  • ·小猫肉肉 一对洛阳60后夫妇的解忧草
  • ·三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
  • ·以虎之名探周边“虎”景
    		•  
    新闻排行
  • 老城区天心文化产业园：沉浸式体验人...
  • 权威发布！洛阳新建8所高中在这里
  • 涧西区遇驾沟安置房项目加紧推进
  • 洛阳各县区出台细化举措 加快建设青年...
  • 洛阳推进集镇建设提升 加快城乡融合发展
  • 省人大常委会调研组来洛调研
  • 方案印发！涉及洛阳青少年、老年人等...
  • 洛阳坚持“项目为王”理念建立工作机...
  • 社保卡不慎丢失咋挂失？咋补办？来看...
  • 事关小升初、中招！洛阳市教育局出台...
    		•
    百姓呼声
    文旅专线18米新能源电车能否换运营线路？
    洛阳谷水高新技术产业开发区具体规划问题
    精彩图片
    众花傲雪迎春开【组图】
    “洛阳造”起重机走俏...
    你见过吗？显微镜下的...
    洛阳特警大练兵 青春奋...
    精彩热帖

    徒步嵩山

    天堂来了穿越客

    欢乐的明堂

    傲立枝头
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605