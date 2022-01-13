方案印发！涉及洛阳青少年、老年人等五类人群

近日，洛阳市印发《洛阳市“十四五”全民科学素质行动规划纲要实施方案》(以下简称《实施方案》)。“十四五”期间，洛阳将重点围绕青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员五类人群，开展“五大提升行动”。到2025年，全市公民具备科学素质的比例将超过16%。

近日，洛阳市印发《洛阳市“十四五”全民科学素质行动规划纲要实施方案》(以下简称《实施方案》)。“十四五”期间，洛阳将重点围绕青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员五类人群，开展“五大提升行动”。到2025年，全市公民具备科学素质的比例将超过16%。

青少年科学素质提升行动

《实施方案》提出，要将提升科学素质的目标贯穿学前教育、义务教育、高中教育、高等教育、职业教育等各个阶段。深化中小学科学课程教育改革，倡导启发式、探究式、开放式教学。加强中小学校科学教育基础设施建设，加大对农村中小学科技馆、科学实验室、信息化设施等建设的扶持力度。

在加强中小学科学教师队伍建设方面，洛阳市将加大对科学教师的培训力度。将科学教师承担的教学任务外的科技辅导任务计入工作量，列入绩效考核内容，对科技教学和课外科技辅导取得优异成绩的科学教师在职称申报和评优评先等方面给予倾斜。加强农村学校科学教师培训，到2025年，完成农村学校专兼职科学教师培训1000人次。

农民科学素质提升行动

《实施方案》提出，要加强农业科技培训和人才培养，深入开展文化科技卫生“三下乡”、科技周与科普日等群众性科普活动。

为积极服务乡村振兴，洛阳市将大力实施科普助力乡村振兴行动、科技特派员行动计划、科普及适用技术传播工程、科技兴林与科普惠林工程、“健康洛阳行?大医献爱心”乡村振兴志愿服务专项行动、“巧媳妇”工程、农村青年致富带头人“领头雁”计划等惠农工程。推进乡村振兴巾帼行动和巾帼健康行动，加强对农村留守儿童、老人和妇女等困难群体的关爱服务。

产业工人科学素质提升行动

围绕“人人持证、技能洛阳”建设，洛阳市将大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。深入实施“金蓝领工程”，叫响做实“河洛大工匠”品牌，实施工匠选树和“师带徒”“匠带兵”行动和职工素质提升行动。

另外，洛阳市还将广泛开展职业技能培训，深入实施全民技能振兴工程，每年完成各类职业培训3万人次、高技能人才培训1万人次。全力推进全市职业技能提升行动，每年开展补贴性职业技能提升培训2万人次。以专业技术人才知识更新工程为引领，推动专业技术人员每年参加继续教育1万人次。实施专业人才重点高级研修计划，推动产业工人队伍技术改革，打造知识型、技能型、创新型产业工人队伍。