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洛阳民警兰迪：“受了委屈也不退缩，青年人就要能打硬仗”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.21 20:39

　　“我是洛阳市公安局孟津公安分局的工作人员，您现在是集中隔离还是居家隔离”……22日，记者在洛阳市公安局孟津公安分局疫情防控专门办公室见到了兰迪。

　　在现场，工作人员忙碌地拨打流调电话，对排查相关人员核酸检测次数及检测结果进行及时准确的核实，并向相关部门报备。

兰迪正在与同事讨论工作

　　今年30岁的兰迪，从警7年以来一直坚守一线。2015年6月，他成为孟津公安分局交警大队一名民警。2022年1月初，他来到孟津公安分局疫情防控专班工作。

　　“流调是疫情防控工作的重要环节，这些精确到分秒的行程轨迹背后是大量工作人员与病毒抢时间的结果。”兰迪说。

　　今年年初，新安县发生疫情以后，兰迪和他的同事开始了与时间赛跑、与疫情较量的阻击战。

　　24小时值守、话登记信息、反复核实信息……兰迪深知，流调是从源头管控疫情传播的重要手段，只有确保上报核查数据准确无误，才能有效堵住疫情输入的风险。

　　一次凌晨，兰迪和他的同事接到紧急任务，因郑州疫情，由郑州流入洛阳的人员信息急需核实人员状态及核酸情况。

　　“接到任务后，工作人员昼夜奋战，精益求精不敢懈怠。”兰迪说，在核查流调人员身份时，他多次向其说明身份并耐心解释因疫情防控需要核实的问题，但对方还是拒绝配合。“受了委屈也不退缩，青年人就要能打硬仗。”他坚定地说。

　　高高的个头、一脸腼腆的笑、处处为他人着想……在同事眼中，兰迪热情、坚韧、有责任心。

　　去年7月郑州遭遇特大暴雨，灾后重建急需恢复道路通行秩序。兰迪踊跃报名，积极加入“洛阳公安交警援郑防汛救灾突击队”，他和战友星夜驰援郑州，清理灾后杂乱无章的街道，用行动诠释了“人民至上，生命至上，使命至上”的担当和情怀。

　　因为踏实肯干，兰迪先后荣获“全市公安交通管理工作先进个人”“孟津公安交通安全管理工作先进个人”等荣誉。

　　“既然选择当警察，就选择了奉献和担当。”兰迪说，这是无数公安民警的庄严承诺，也是他的行动指南。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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