洛阳特警设立护学岗 为学生筑牢安全网

近日，洛阳市公安局特警支队开展校园周边高峰勤务工作，在中小学、幼儿园建立护学岗，实现校园门口及周边上学、放学时段“见警察”“见警车”“见警灯”，全力维护校园安全，切实为学生筑牢安全网。 近日，洛阳市公安局特警支队开展校园周边高峰勤务工作，在中小学、幼儿园建立护学岗，实现校园门口及周边上学、放学时段“见警察”“见警车”“见警灯”，全力维护校园安全，切实为学生筑牢安全网。 据悉，该支队将学校及校园周边道路列为“必巡点”“必巡线”，组织警力加大对校园周边特别是上学、放学等重点时段、重点路段的巡逻防控力度。在上学、放学时段，由特警队员在校门口进行巡逻职守，在学校周边道路上开展治安秩序整治活动，清除各类安全隐患，确保校园周边安全稳定。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 文/图 通讯员 王鹏）