洛阳特警设立护学岗 为学生筑牢安全网

近日，洛阳市公安局特警支队开展校园周边高峰勤务工作，在中小学、幼儿园建立护学岗，实现校园门口及周边上学、放学时段“见警察”“见警车”“见警灯”，全力维护校园安全，切实为学生筑牢安全网。
近日，洛阳市公安局特警支队开展校园周边高峰勤务工作，在中小学、幼儿园建立护学岗，实现校园门口及周边上学、放学时段“见警察”“见警车”“见警灯”，全力维护校园安全，切实为学生筑牢安全网。
近日，洛阳市公安局特警支队开展校园周边高峰勤务工作，在中小学、幼儿园建立护学岗，实现校园门口及周边上学、放学时段“见警察”“见警车”“见警灯”，全力维护校园安全，切实为学生筑牢安全网。
据悉，该支队将学校及校园周边道路列为“必巡点”“必巡线”，组织警力加大对校园周边特别是上学、放学等重点时段、重点路段的巡逻防控力度。在上学、放学时段，由特警队员在校门口进行巡逻职守，在学校周边道路上开展治安秩序整治活动，清除各类安全隐患，确保校园周边安全稳定。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 文/图 通讯员 王鹏）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605