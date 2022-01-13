今年洛龙区计划培训3.1万名技能人才

“盖碗起源四川，又称‘三才碗’，它适合冲泡各类茶叶，又有‘万能冲泡器’之称……”21日下午，在洛阳市天缘职业培训学校，高级茶艺技师梁径敏正在讲授盖碗茶的文化内涵和冲泡技巧。

“盖碗起源四川，又称‘三才碗’，它适合冲泡各类茶叶，又有‘万能冲泡器’之称……”21日下午，在洛阳市天缘职业培训学校，高级茶艺技师梁径敏正在讲授盖碗茶的文化内涵和冲泡技巧。

提壶举杯、冲水刮沫、压盖低斟……不大的课堂上，学员们边听边记，分组实操，珍惜培训机会。

这是洛龙区今年举办的首个职业技能培训项目——茶艺师培训班。首批45名学员要通过80个学时的免费学习，系统掌握茶叶基本知识、茶艺基本礼仪和泡茶基本手法等内容，假如顺利通过考试，他们将取得初级茶艺师职业技能证书。

“在洛阳，茶艺师就业前景很好，除了各类茶企、茶社，一些文旅企业也会招聘；取得初级证书的茶艺师，月综合工资能拿到4000元以上，中高级茶艺师更多。”梁径敏是洛阳市茶艺评茶师协会会长，也是洛阳茶艺师行业唯一的“河洛工匠”称号获得者，近年来，大量初中高级茶艺师从她的课堂上走出，进入茶艺行业就业创业。

今年39岁的王爱玲就是其中一个。2018年，她经培训取得初级茶艺师证书，从专职“宝妈”成为茶艺师，如今，她已是高级茶艺师，在市区一家茶社工作，收入可观。

“今年洛龙区计划培训3.1万人，其中持证16800人，培训任务已分解到各单位，培训项目包括电子商务师、电工、育婴员等151个职业门类，都是目前用工市场紧缺和产业发展需要的岗位。”洛龙区人社局有关负责人介绍，受益于前期调研和广泛宣传，目前群众报名参加培训的积极性很高，拿茶艺师培训班来说，虽然第二期还没开课，但名额已经基本报满。

着力解决群众报名问题，打造贯通上下的报名系统，是推动“人人持证、技能洛阳”建设的关键一环。为让更多群众知晓培训内容和时间，使真正想培训的劳动者参与进来，洛龙区还依托微信小程序建设移动端报名系统，同时依托各街道办事处、乡镇和社区、村委会宣传入户，提供线上线下报名双通道。

“《洛阳市高质量推进“人人持证、技能洛阳”建设工作实施方案》提出，要在全省率先实现由劳务社会向技能社会转变，为洛阳副中心城市建设提供技能人才支撑。”洛龙区有关负责人介绍，洛龙区作为洛阳中心城区发展的重要板块，对高素质技能人才的需求比以往任何时候都更加迫切，目前“人人持证、技能洛龙”建设工作实施方案正在酝酿出台，下一步，该区将围绕校企合作、新型学徒制培养等职业技能培训重点，加快技能培训体系和评价体系建设，确保高质量完成培训目标任务。（洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 梁伟 文/图）