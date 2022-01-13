社保卡不慎丢失咋挂失？咋补办？来看办理指南

社保卡不慎丢失了该咋办？卡面折损或者消磁了，影响正常使用咋补办？近日，不少市民致电洛阳日报报业集团新闻热线66778866反映此类问题。别着急，记者采访相关部门，为您详解挂失、补办流程。

社保卡不慎丢失了该咋办？卡面折损或者消磁了，影响正常使用咋补办？近日，不少市民致电洛阳日报报业集团新闻热线66778866反映此类问题。别着急，记者采访相关部门，为您详解挂失、补办流程。

社保卡不慎丢失，需要挂失吗？

“如果社保卡不慎丢失了，能够及时办理补换卡的，不需要再进行挂失；若不能及时办理补换卡业务的，建议先办理挂失，再办理补换卡，避免造成个人损失。”洛阳市人力资源社会保障电子政务中心主任王楠提醒。

一般，持卡人可以通过12333服务热线或网上服务平台办理挂失，也可以携带身份证到社保卡经办服务网点挂失。

补办社保卡，线上线下都能办

王楠提醒，如果社保卡确定丢失了，或者卡面损坏、消磁等影响正常使用，可以申请补发新卡。目前，补换卡业务可以通过线上、线下两种渠道办理，且各有优势。

线下办理：立等可取，方便快捷

2月21日上午，记者来到洛龙区开元大道与市府东街附近的交通银行洛阳分行营业部的社保卡经办服务网点走访发现，补换卡业务既可以在窗口进行人工补办，也可以通过便携式发卡一体机自助办理，两种方式均立等可取。