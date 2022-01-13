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点赞！洛阳两家单位在全国评选中获表彰
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.21 18:33

　　21日，记者获悉，第九届全国服务农民、服务基层文化建设先进集体评选结果日前公布，洛阳两家单位上榜。

　　全国服务农民、服务基层文化建设先进集体每两年评选一次，旨在激励引导更多基层文化单位和广大文化文艺工作者积极投身基层、服务百姓，进一步丰富基层群众文化精神生活。去年7月起，中央宣传部、文化和旅游部、国家广播电视总局联合开展第九届服务农民、服务基层文化建设先进集体评选表彰工作。

　　经过严格规范的评选程序，全国共有346家单位上榜。其中，我市的洛阳新农村数字电影有限责任公司入选“基层电影服务先进集体”、洛宁县底张乡中高村农家书屋入选“农家书屋和基层图书发行单位先进集体”。

　　去年以来，我市持续完善公共文化设施，着力提升公共文化服务水平，坚持面向基层、服务群众，组织好群众性公益文化活动，加强对基层文化队伍的培养，广泛开展群众乐于参与、便于参与的城乡基层文化活动，以高质量文化供给增强群众获得感、幸福感。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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