男子醉酒后多付4万余元 商家报警求助要退钱

“成年人喝酒一定要控制好量，酒后要多加注意，防止发生财物损失。”21日，洛阳市老城公安分局道北路派出所民警罗昊说。

“成年人喝酒一定要控制好量，酒后要多加注意，防止发生财物损失。”21日，洛阳市老城公安分局道北路派出所民警罗昊说。

18日夜，罗昊接到辖区一商家报警，有两名男子在店里用餐，每人喝了一斤白酒。其中一名男子在扫码付款结账时，输错了数字，付款40101元。

“商家发现男子多付钱后，第一时间提醒该男子，表示要退钱给他，男子却以为商家在找他的麻烦，和商家争吵起来。”罗昊说，商家没法和已经喝醉的男子沟通，只好报警救助。

罗昊和同事赶到春都路和苗南西路交叉口附近的现场时，两名男子仍然处于醉酒状态，无法进行交流。罗昊买来矿泉水，让他们多喝水。随后，罗昊通过付款男子的手机联系上他的妻子。

19日凌晨1点，付款男子的妻子和儿子赶到店内，听完商家解释后，表示理解。最后，在民警的见证下，商家将多付的钱通过微信转账退给对方。

“做生意要讲诚信，不是自己的钱，一分也不能要。”该商户说。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 文/图 通讯员 李保宏)