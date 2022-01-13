偃师帅小伙儿张凯旋服务北京冬奥会：将最好的一面展示给观众

北京冬奥会刚落下帷幕，对于张凯旋来说还不能放松。赛事期间，这名来自偃师的小伙儿作为体育展示团队成员，在比赛场馆里服务球员和观众，展示洛阳形象。接下来，他还要为服务北京冬残奥会做准备。

北京冬奥会刚落下帷幕，对于张凯旋来说还不能放松。赛事期间，这名来自偃师的小伙儿作为体育展示团队成员，在比赛场馆里服务球员和观众，展示洛阳形象。接下来，他还要为服务北京冬残奥会做准备。

21日上午，记者联系到张凯旋时，他正按照要求在学校进行自我隔离。“有幸作为观众在鸟巢参加北京冬奥会闭幕式，看到中国代表团高高举起的国旗，我感到自豪。”说起刚刚结束的北京冬奥会，张凯旋仍难掩激动。

张凯旋今年24岁，偃师区槐新街道办事处槐庙社区人，目前是首都体育学院体育教学专业研究生，本科学的体育舞蹈专业，身高1.8米的他长得阳光帅气。去年11月底，经过北京冬奥会奥组委导演组的层层选拔，他成功入选体育展示团队，承担此次北京冬奥会和冬残奥会国家体育馆冰球运动项目比赛的开场舞、中场互动与结束部分的表演。