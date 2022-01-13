洛阳市6个“五星社区”设立礼让斑马线“志愿岗”【视频】

文明交通是文明城市的一道亮丽风景线。由洛阳市委宣传部指导，市创建办、市文明办、市交警支队、洛阳日报社联合发起的“礼让斑马线，交通助文明”活动正在进行。随着参与人数的不断增多，由礼让斑马线引领的“文明之风”也正在快速席卷洛城。

文明交通是文明城市的一道亮丽风景线。由洛阳市委宣传部指导，市创建办、市文明办、市交警支队、洛阳日报社联合发起的“礼让斑马线，交通助文明”活动正在进行。随着参与人数的不断增多，由礼让斑马线引领的“文明之风”也正在快速席卷洛城。

21日13时50分，洛阳市洛龙区政和路市实验中学段车流不息，随着上学时间的临近，需要通过斑马线横穿马路入校的学生也越来越多，这里也成了考验机动车驾驶员是否会主动礼让行人的“答卷”现场——多数机动车能够主动减速礼让，但也有少数私家车“成绩不佳”。

为加码学生安全，在斑马线附近，来自定鼎门社区的多名“志愿红”正在为孩子们“保驾护航”。“学生正在通过，过往车辆请礼让。”只见一名志愿者一边向即将到达斑马线的机动车辆抬手致意，一边指挥学生们有序通过斑马线，“希望能用我们的一点行动，为孩子们增加一份安全保障，也希望越来越多的司机能够加入自觉礼让斑马线的队伍。”

记者从洛龙区创建办了解到，截至目前，洛龙区包括元路街道定鼎门社区、翠云路街道泉舜社区、古城街道英才社区、学府街道大学城社区、开元路街道天元社区、太康东路街道光合城社区在内的6个“五星社区”已率先设立礼让斑马线“志愿岗”，助力城市交通文明。

“‘五星’意为信仰坚定之星、设施环境之星、为民服务之星、文明实践之星、特色文化之星，‘五星社区’是洛龙区创建活动的示范点。”洛龙区创建办相关负责人表示，让“志愿红”力量更多注入城市文明创建工作，并以此带动更多居民行动起来，“接下来，将有更多社区加入进来，力争将礼让斑马线志愿服务变为一种社区的常态化志愿服务。”(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图/视频 通讯员 高亚辉)