力争实现开门红！新安县规模以上工业企业复工率99%

21日上午，在位于洛阳新安县的洛新产业集聚区的洛阳恒恩生物科技有限公司无菌车间里，生产新冠肺炎用核酸提取试剂和一次性使用病毒采样管的机器隆隆作响。“今年春节期间，我们开足马力连续生产，产能较去年同期有很大提升。”洛阳恒恩生物科技有限公司相关负责人介绍。

21日上午，在位于洛阳新安县的洛新产业集聚区的洛阳恒恩生物科技有限公司无菌车间里，生产新冠肺炎用核酸提取试剂和一次性使用病毒采样管的机器隆隆作响。“今年春节期间，我们开足马力连续生产，产能较去年同期有很大提升。”洛阳恒恩生物科技有限公司相关负责人介绍。

洛阳恒恩生物科技有限公司是河南省疫情防控重点保障物资生产企业，今年1月21日，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制(医疗救治组)发布的“20合一新冠病毒核酸检测采样管”首批重点企业名单，洛阳恒恩生物科技有限公司位列其中。眼下，该公司订单充足，产销两旺，1月销售收入同期相比增长300%。