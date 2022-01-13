@洛阳考生！2021年下半年大学英语四、六级考试成绩24日可查询

参加2021年下半年全国大学英语四、六级考试(CET)的考生注意啦！今日，中国教育考试网发布了“2021年下半年全国大学英语四、六级考试(CET)成绩查询有关安排”，其中明确2021年下半年全国大学英语四六级考试(CET)成绩查询时间：2月24日上午10时。

参加2021年下半年全国大学英语四、六级考试(CET)的考生注意啦！今日，中国教育考试网发布了“2021年下半年全国大学英语四、六级考试(CET)成绩查询有关安排”，其中明确2021年下半年全国大学英语四六级考试(CET)成绩查询时间：2月24日上午10时。 参加2021年下半年全国大学英语四、六级考试(CET)的考生注意啦！今日，中国教育考试网发布了“2021年下半年全国大学英语四、六级考试(CET)成绩查询有关安排”，其中明确2021年下半年全国大学英语四六级考试(CET)成绩查询时间：2月24日上午10时。具体内容如下： 2021年下半年全国大学英语四、六级考试(CET)成绩查询有关安排 一、开通时间 2022年2月24日上午10时 二、查询内容 2021年下半年全国大学英语四、六级考试成绩 三、查询方法 1.中国教育考试网 2.中国教育考试网微信小程序 使用微信APP扫描下方小程序码或搜索“中国教育考试网”小程序。 3.中国教育考试网百度小程序 使用百度APP扫描下方小程序码或搜索“中国教育考试网”小程序。 四、电子成绩报告单 3月22日10时起，考生可登录中国教育考试网，免费查询、下载本次考试电子成绩报告单。⑥