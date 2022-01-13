开始报名！洛阳在全市征集消费维权志愿者

21日，记者从洛阳市消费者协会获悉，即日起至3月10日，洛阳在全市范围内公开征集消费维权志愿者，进一步壮大消费维权公益力量，形成消费维权社会共治合力，切实保护好广大消费者合法权益。
21日，记者从洛阳市消费者协会获悉，即日起至3月10日，洛阳在全市范围内公开征集消费维权志愿者，进一步壮大消费维权公益力量，形成消费维权社会共治合力，切实保护好广大消费者合法权益。
您想参与消费维权行动吗？机会来了——
21日，记者从洛阳市消费者协会获悉，即日起至3月10日，洛阳在全市范围内公开征集消费维权志愿者，进一步壮大消费维权公益力量，形成消费维权社会共治合力，切实保护好广大消费者合法权益。
消费维权志愿者如何报名？担负哪些公益职责？具体流程看这里：
热心市民符合这些条件可以报名
具备较高的政治文化素质，遵守国家相关法律规定，熟悉消费者权益保护法律法规；
坚持原则，为人正派，办事公道，无社会不良记录；
热心社会公益，热爱消费者权益保护事业，愿意以志愿者的身份自愿、无偿地参与消协组织开展的消费维权工作；
年龄在18岁至65岁，大专及以上学历，身体健康，能够胜任消费维权志愿者工作；
具有较好的组织协调能力，自觉服从消协组织管理。
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