洛阳特色乡村产业种植面积达530万亩

21上午，洛阳市政府新闻办举行“实事惠民生 聚力谋出彩”2021年洛阳市重点民生实事系列新闻发布会的第一场，向社会发布2021年洛阳巩固拓展脱贫攻坚成果情况。

乡村振兴，产业是基础。

21上午，洛阳市政府新闻办举行“实事惠民生 聚力谋出彩”2021年洛阳市重点民生实事系列新闻发布会的第一场，向社会发布2021年洛阳巩固拓展脱贫攻坚成果情况。发布会上，洛阳市农业农村局二级调研员刘剑松就媒体记者关注的乡村产业发展情况，详细回答了记者提问。

2021年以来，全市农业农村部门把指导脱贫地区大力发展特色产业，作为促进农民增收、助力乡村振兴的重要载体，持续调优产业结构、调长产业链条、调大产业规模，取得了明显成效。

大力发展优势特色产业

出台《洛阳市推动脱贫地区特色产业可持续发展的实施方案》，依托特色杂粮、中药材、蔬菜、水果、畜牧等特色种养产业带动脱贫地区经济发展、群众增收。全市优质林果、杂粮等六大特色产业种植面积达到530万亩。全市6个脱贫县每县重点打造主导产业2个至3个，形成了栾川中药材、嵩县食用菌、洛宁苹果、汝阳红薯、宜阳花椒、伊川谷子等产业集群，共带动群众31.2万人，其中，带动脱贫人口7.2万人。