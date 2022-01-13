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2021年洛阳环境空气质量达到有监测数据以来历史最好水平
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.21 14:52

　　21日上午，“实事惠民生 聚力谋出彩”2021年洛阳市重点民生实事系列新闻发布会第二场举行，向社会发布2021年洛阳市生态环境质量改善情况。

　　环境空气质量改善显著。2021年全市环境空气质量达到有监测数据以来历史最好水平，综合指数排全省第9位，同比改善10.4%，较2020年前进1位；优良天数246天，同比增加2天。栾川、汝阳、嵩县、洛宁持续实现年度空气质量二级达标。

　　水环境质量好中向优。13个国考、省考地表水断面水质全部达标，12个断面达到地表水Ⅲ类水质以上，黄河大横岭、洛河长水、伊河龙门大桥、陆浑水库4个国考断面水质好于国省定目标一个类别。城市集中式饮用水水源地水质达标率100%。

　　土壤环境质量巩固提升。受污染耕地和污染地块安全利用率持续保持100%。洛阳全市农村生活污水处理率达到55%。土壤污染防治确定的8大类35项具体任务全部完成。重金属减排401公斤，保持零增长。

　　新增造林32.6万亩、森林抚育10万亩，森林覆盖率达到45.8%。新增城市建成区绿化659公顷，绿化覆盖率达到44.34%。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 吕百营 文/图/视频)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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