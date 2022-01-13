2021年洛阳牡丹盆花年产量达50万盆 牡丹（芍药）鲜切花年销1500万支

21日上午，记者从2021年洛阳市重点民生实事系列新闻发布会第二场改善生态环境专题新闻发布会上了解到，去年洛阳牡丹盆花年产量达50万盆。

21日上午，记者从2021年洛阳市重点民生实事系列新闻发布会第二场改善生态环境专题新闻发布会上了解到，去年洛阳牡丹盆花年产量达50万盆，牡丹(芍药)鲜切花年销1500万支，拥有牡丹品种达1367个，保存了中国全部牡丹品种群和世界上主要牡丹品种基因。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 吕百营 文/图)