2021年洛阳牡丹盆花年产量达50万盆 牡丹（芍药）鲜切花年销1500万支

21日上午，记者从2021年洛阳市重点民生实事系列新闻发布会第二场改善生态环境专题新闻发布会上了解到，去年洛阳牡丹盆花年产量达50万盆。
21日上午，记者从2021年洛阳市重点民生实事系列新闻发布会第二场改善生态环境专题新闻发布会上了解到，去年洛阳牡丹盆花年产量达50万盆。
21日上午，记者从2021年洛阳市重点民生实事系列新闻发布会第二场改善生态环境专题新闻发布会上了解到，去年洛阳牡丹盆花年产量达50万盆，牡丹(芍药)鲜切花年销1500万支，拥有牡丹品种达1367个，保存了中国全部牡丹品种群和世界上主要牡丹品种基因。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 吕百营 文/图)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605