洛阳已有农村电商企业2600余家

记者从2月21日举行的“实事惠民生 聚力谋出彩”2021年洛阳市重点民生实事首场新闻发布会上获悉，截至2021年年底，全市建设完成县级电商运营服务中心9个、乡镇服务站105个、村级电商服务网点1323个，从事农村电商的企业2600余家，初步构建了覆盖全市乡村的电商服务网络。

农村电子商务是转变农业发展方式的重要手段，也是巩固拓展脱贫攻坚成果的重要载体。

记者从2月21日举行的“实事惠民生 聚力谋出彩”2021年洛阳市重点民生实事首场新闻发布会上获悉，截至2021年年底，全市建设完成县级电商运营服务中心9个、乡镇服务站105个、村级电商服务网点1323个，从事农村电商的企业2600余家，初步构建了覆盖全市乡村的电商服务网络。

洛阳市商务局党组成员、二级调研员张杰在发布会上透露，去年，洛阳市商务局制定出台《洛阳市电商(淘宝)示范村(镇)创建实施方案》，通过持续强化农村电商建设，为推动农产品网上营销，促进农业增效、农民增收，扩大农村就业创业，实现精准扶贫发挥了积极作用。

截至目前，全市新创建92个电商(淘宝)示范村、18个电商(淘宝)镇。同时，全市分批次组织返乡农民工、个体经营户等，参加阿里、抖音等平台举办的各类线上直播培训活动及线下实操培训，共完成4060人次培训，为农村电商工作开展提供了人才支撑。

今年农村电商如何发力？张杰表示，2022年，洛阳市商务局将把扩大消费的重点放在线上消费上，以培育“直播经济”等消费新业态新模式为抓手，推动电子商务产业高质量发展，为农村电商工作深入推进提供强有力的支撑，助力乡村振兴。

一是打造市级直播电商产业载体。利用闲置物业、特色街区、县级电商运营服务中心等，聚集直播电商上下游资源，打造10个以上市级直播电商示范基地、80个以上共享直播间。

二是健全完善农村电商、寄递服务网络。整合村级物流服务站和村级电商服务站点，实现资源共享，新建村级电商服务站100个以上，实现60%行政村设立村级寄递物流综合服务站。

三是开展系列线上促消费活动。拓展直播电商、网红电商、社交电商等应用面，引导本地电商平台、电商企业积极参与各项产销活动，全年实现农村电商交易额突破70亿元，更好发挥农村电商在拓展农产品销售渠道、增加农民收入、整合物流资源协作等方面的积极作用，助力乡村振兴。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 文/图）