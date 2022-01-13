洛阳市区8家A级景区免门票 看看哪些公交车能到？

刚刚，“洛阳公交集团”微博发布消息：2月15日，"豫见春天?惠游老家"活动启动，河南省226家A级景区于2月16日至3月31日、部分景区于2月16日至5月31日面向游客免门票，部分景区免票时间长达3个半月。洛阳市区有8家A级景区免门票，这些景区都有哪些公交车能够到达？

刚刚，“洛阳公交集团”微博发布消息：2月15日，"豫见春天·惠游老家"活动启动，河南省226家A级景区于2月16日至3月31日、部分景区于2月16日至5月31日面向游客免门票，部分景区免票时间长达3个半月。洛阳市区有8家A级景区免门票，这些景区都有哪些公交车能够到达？

龙门石窟景区：167路、53路、60路、71路、81路、99路、D60路、V9路、文旅专线

隋唐洛阳城国家遗址公园应天门遗址博物馆：4路、5路、9路、9路夜班、26路、33路、41路、48路、49路、52路、53路、56路、59路、61路、65路、76路、81路、93路、101路、106路、109路、V19路、文旅专线

明堂天堂遗址：唐宫东路定鼎路口：22路、30路、34路、36路、47路、76路；中州中路：4路、5路、9路、9路夜班、26路、41路、48路、49路、53路、56路、59路、65路、76路、93路、101路、106路、109路、V19路、18路

九洲池遗址：唐宫中路：22路、30路、34路、36路；中州中路嘉豫门大街：4路、5路、9路、18路、21路、34路、36路、41路、48路、49路、56路、59路、61路、81路、101路、文旅专线

万安山旅游度假区：万安山公交专线

关林景区：15路、39路、55路、58路、69路、71路、112路、167路、D55路、D55路大站快车、D58路

白马寺景区：56路、58路、87路、D58路

洛阳薰衣草庄园：113路

豪泽国际郁金香欢乐城：万安山公交专线

洛阳周王城天子驾六博物馆：1路、4路、5路、36路、40路、48路、50路、52路、56路、77路、81路、98路、103路、201路、206路、D1路

温馨提示：请提前了解各景区开放管理、门票预约、客流限制情况，以景区实际情况为准，做到“无预约、不出游”。预约方式：出行的游客须通过在微信、支付宝平台查找“河南文旅通”官方预约小程序进行实名制免票预约，入园时核验游客健康码、行程码等(门票免费不含景区二次消费、景区内交通等费用)。⑥