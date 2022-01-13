大明渠引水补源工程计划于3月15日竣工

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：大明渠引水补源工程已经施工数月了，为何到现在还没完工？何时能完工？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：大明渠引水补源工程已经施工数月了，为何到现在还没完工？何时能完工？有没有具体时间？

涧西区回复：大明渠引水补源工程，全长1.86千米，施工工期100日历天，合同竣工日期为：2022年2月10日。

由于施工时需要跨越地铁一号线，根据国家颁布的《城市轨道交通管理办法》地铁线路保护范围50米内严禁施工的规定。于2021年12月通过专家论证，出具跨越地铁一号线的施工方案及地铁监测保护方案，项目施工正式开始。目前，自联盟路向北，至中州路北大明渠入水口，约12公里地下管道已实现贯通。

由于2022年1月23日至1月28日持续降雪，工程暂停施工。截至2022年2月9日，项目施工人员已陆续到位，分段开始施工，计划于2022年3月15日工程竣工。

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