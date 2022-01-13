2021年度洛阳市科技活动特色学校名单公布

近日，洛阳市科学技术协会官方网站发布消息：洛阳市科学技术协会、洛阳市教育局两部门联合发文公布了2021年度洛阳市科技活动特色学校名单，你的学校上榜了吗？赶紧来看看吧！

近日，洛阳市科学技术协会网站发布2021年度洛阳市科技活动特色学校名单。哪些学校上榜？来看看吧！

关于公布2021年度洛阳市科技活动特色学校名单的通知

各县区科协、教育局、各有关学校:

由市科协、市教育局共同主办的2021年度洛阳市科技活动特色学校评选命名工作已圆满结束。主办单位成立评审委员会，严格按照《洛阳市科技活动特色学校评选标准》，对16所学校的申报资料进行认真审查和评比，按照《洛阳市科技活动特色学校评价表》给每所申报学校进行综合评分，最终确定洛阳市涧西区天津路小学等9所学校被评为“2021年度洛阳市科技活动特色学校” 。

希望各县区科协、教育局以此为契机，加强领导，统筹协调，严格管理，发挥科技活动特色学校的示范与辐射作用，推动当地学校科技活动的开展和科技创新教育的发展。希望各科技活动特色学校继续深化改革，强化特色，努力提高学生科学素质与创新意识，着力培养我市青少年科技创新后备人才，不断发展壮大创，新型科技人才队伍，为“建强副中心、形成增长极，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌”提供基础支撑，奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳篇章。

2021年度洛阳市科技活动特色学校名单

洛阳市涧西区天津路小学

洛阳市涧西区南昌路小学

洛阳市西工区西下池小学

洛阳市第六中学

洛阳佳林学校

洛阳市瀍河区新建小学

洛阳市洛龙区第一实验小学

洛阳市洛龙区第二初级中学

嵩县陆浑镇初级中学

洛阳市科学技术协会 洛阳市教育局

2022年1月6日

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