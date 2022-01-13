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2021年度洛阳市科技活动特色学校名单公布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.21 11:37

　　近日，洛阳市科学技术协会网站发布2021年度洛阳市科技活动特色学校名单。哪些学校上榜？来看看吧！

　　关于公布2021年度洛阳市科技活动特色学校名单的通知

　　各县区科协、教育局、各有关学校:

　　由市科协、市教育局共同主办的2021年度洛阳市科技活动特色学校评选命名工作已圆满结束。主办单位成立评审委员会，严格按照《洛阳市科技活动特色学校评选标准》，对16所学校的申报资料进行认真审查和评比，按照《洛阳市科技活动特色学校评价表》给每所申报学校进行综合评分，最终确定洛阳市涧西区天津路小学等9所学校被评为“2021年度洛阳市科技活动特色学校” 。

　　希望各县区科协、教育局以此为契机，加强领导，统筹协调，严格管理，发挥科技活动特色学校的示范与辐射作用，推动当地学校科技活动的开展和科技创新教育的发展。希望各科技活动特色学校继续深化改革，强化特色，努力提高学生科学素质与创新意识，着力培养我市青少年科技创新后备人才，不断发展壮大创，新型科技人才队伍，为“建强副中心、形成增长极，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌”提供基础支撑，奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳篇章。

　　2021年度洛阳市科技活动特色学校名单

　　洛阳市涧西区天津路小学

　　洛阳市涧西区南昌路小学

　　洛阳市西工区西下池小学

　　洛阳市第六中学

　　洛阳佳林学校

　　洛阳市瀍河区新建小学

　　洛阳市洛龙区第一实验小学

　　洛阳市洛龙区第二初级中学

　　嵩县陆浑镇初级中学

洛阳市科学技术协会 洛阳市教育局

　　2022年1月6日
[ 责任编辑：崔利利 ]
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