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全国文明典范城市创建常态化工作2月考核情况通报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.21 08:32

　　按照《关于印发洛阳市文明城市创建常态化管理工作考核方案的通知》(洛文明委〔2021〕9号)要求，2月15日至17日，市创建办联合相关市文明委成员单位，对各城区街道办事处(含乡镇)全国文明典范城市创建常态化工作进行了考核，现将考核情况通报如下：

　　一、考核排名情况

　　1.涧西区武汉路街道办事处；2.洛龙区开元街道办事处；3.西工区西工街道办事处；4.洛龙区科技园街道办事处；5.涧西区瀛洲街道办事处；6.瀍河区五股路街道办事处；7.洛龙区学府街道办事处；8.西工区唐宫路街道办事处；9.洛龙区李楼镇；10.伊滨区李村镇；11.涧西区南昌路街道办事处；12.涧西区周山路街道办事处；13.老城区邙山街道办事处；14.西工区邙岭街道办事处； 15.伊滨区庞村镇；16.涧西区湖北路街道办事处；17.瀍河区瀍西办事处；18.老城区东南隅街道办事处；19.瀍河区杨文办事处；20.老城区东北隅街道办事处；21.龙门园区龙门石窟街道办事处。

　　二、共性问题

　　(一)新时代文明实践所(站)。文明实践活动单一，活动记录不齐，多数所(站)活动特色、亮点少。

　　(二)社区(小区)。车辆停放混乱；有遛狗不牵狗绳现象；楼道内存在乱堆乱放现象；有飞线充电，楼道有污损现象；空中线路杂乱无章等。

　　(三)背街小巷。机动车、非机动车乱停乱放现象突出，未施划停车泊位；小广告小张贴未清理；空中线路杂乱无章；缺乏长效常态管理。

　　三、考核结果运用

　　根据《关于印发洛阳市文明城市创建常态化管理工作考核方案的通知》(洛文明委〔2021〕9号)进行奖罚：

　　(一)对考核排在前六名的涧西区武汉路街道办事处、洛龙区开元街道办事处、西工区西工街道办事处、洛龙区科技园街道办事处、涧西区瀛洲街道办事处、瀍河区五股路街道办事处通报表扬，给予奖励。

　　(二)对考核排名靠后的龙门园区龙门石窟街道办事处、老城区东北隅街道办事处通报批评，进行处罚。

　　希望受奖励的单位戒骄戒躁，再接再厉；受批评单位能够鼓足干劲、迎头赶上，为我市争创全国文明典范城市贡献力量。

　　争创全国文明典范城市，需要全社会的关心、支持和参与，希望广大市民和社会各界对我市各职能委局、县区、街道办事处(社区)创建常态化工作进行监督和举报，市创建办将组织核查，对创建工作中存在的突出问题和反复整治仍然得不到有效治理的情况，将其列入考核负面清单。

　　举报电话：63900516。

　　市创建办

　　2022年2月19日
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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