洛阳：建设一流公共法律服务体系 让公共法律服务惠及更多人

近日，市公共法律服务中心揭牌投用，进一步完善了我市公共法律服务体系。近年，我市全力打造具有洛阳特色的“全域性、一站式、便捷化”法律服务新模式，让公共法律服务惠及更多人。

市民在市公共法律服务中心咨询

近日，市公共法律服务中心揭牌投用，进一步完善了我市公共法律服务体系。近年，我市全力打造具有洛阳特色的“全域性、一站式、便捷化”法律服务新模式，让公共法律服务惠及更多人。

目前，我市公共法律服务体系建设现状如何？又有哪些需要改进提升的地方？20日，记者对此进行了采访。

成立市级公共法律服务中心，满足群众多元化、个性化法律服务需求

市公共法律服务中心位于王城大道与凯旋路交叉口西北角，也是我市公共法律服务体系的重要服务枢纽和龙头，意在满足群众多元化、个性化法律服务需求。

“你好，楼上邻居卫生间漏水，漏到我家里，我该怎么解决呀？”17日，在市公共法律服务中心，市民张大妈前来咨询。随后，工作人员为她详细介绍了相关法律规定及解决途径。

“我们统筹法律咨询、法律援助、人民调解、公证、仲裁等法律服务资源，设立专门的法律服务值班岗位，还在全市设置7个法律服务站，招募了70多名青年律师参与其中，开展公益法律志愿服务。”该中心负责人介绍，市民在这里可享受免费的法律咨询、法律援助、人民调解、仲裁、公证等一站式法律服务。

记者了解到，市公共法律服务中心设置有法律自助服务机、公共法律服务智能机器人，为市民提供24小时“不打烊”的法律服务和法治宣传。此外，该中心还设有法律专家“门诊”和心理专家“门诊”，由在该领域成绩显著的律师和心理咨询师组成专家团，针对市民需求“对症下药”，提供精准服务。