提醒！饲养动物干扰他人正常生活的 处警告或罚款

很多老年人爱养鸟，如果不留意，便会引发邻里纠纷，甚至因为违法被处罚。前不久，瀍河区塔湾街道办事处人民调解委员会就调解了一起因养鸟引发的纠纷。

很多老年人爱养鸟，如果不留意，便会引发邻里纠纷，甚至因为违法被处罚。前不久，瀍河区塔湾街道办事处人民调解委员会就调解了一起因养鸟引发的纠纷。

楼上住户养鸟与楼下邻居发生矛盾

今年1月25日，该调解委员会调解员杨利贞在矛盾纠纷走访排查时，了解到辖区一社区居民陈某因为养鸟，与楼下邻居韩某发生矛盾。

杨利贞实地了解找到了“症结”所在。原来，韩某与陈某所在小区属老旧小区，韩某家在一楼，陈某家在四楼。陈某喜欢养鸟，平常把鸟笼挂在楼道边上，鸟屎正好落到韩某家门口。

韩某一家为此困扰了许久，与陈某交涉过几次，但都没得到理想的效果。

“养鸟能陶冶情操，但不能影响邻居的正常生活。在公共区域遛鸟也要及时清理鸟屎，不然既不卫生又可能引发传染病。”杨利贞来到陈某家中，对其进行了耐心细致的劝说。

经过杨利贞的调解，陈某同意将鸟笼移走，纠纷得到圆满解决。

饲养宠物应当遵守相关法律规定

“人们有饲养宠物的权力，但饲养宠物应当遵守相关法律规定，不能影响甚至伤害他人。”河南大进律师事务所律师谢亮介绍，我国目前并没有一部比较系统完善的宠物饲养法律，宠物对他人造成危害的相关法律规定，散落在治安管理处罚法等法律中。各地依据城市管理需要，还制定了地方有关宠物饲养的管理办法。

谢亮介绍，《洛阳市城市市容和环境卫生管理条例》规定，居民饲养宠物不得影响环境卫生，对宠物在道路和其他公共场所产生的粪便应当即时自行清除，未即时清除的，参照《洛阳市市区养犬管理规定》予以处罚。根据该管理规定，犬只在户外排泄粪便的，应当立即清除，否则由市容环境卫生主管部门处五十元罚款。

另外，根据治安管理处罚法相关规定，饲养动物，干扰他人正常生活的，处警告；警告后不改正的，或者放任动物恐吓他人的，处二百元以上五百元以下罚款。