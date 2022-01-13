洛阳5家基层医疗机构获表扬

昨日，记者从有关部门获悉，国家卫生健康委办公厅、国家中医药局办公室通报表扬在2021年“优质服务基层行”活动中表现突出、服务优质的机构，洛阳有5家上榜。

昨日，记者从有关部门获悉，国家卫生健康委办公厅、国家中医药局办公室通报表扬在2021年“优质服务基层行”活动中表现突出、服务优质的机构，洛阳有5家上榜。 昨日，记者从有关部门获悉，国家卫生健康委办公厅、国家中医药局办公室通报表扬在2021年“优质服务基层行”活动中表现突出、服务优质的机构，洛阳有5家上榜。 通报指出，2021年，各地扎实开展“优质服务基层行”活动，广大基层医疗卫生机构统筹做好疫情防控和日常医疗卫生服务，对照服务能力标准，补短板、强弱项，持续加强服务能力建设。经过系列严格审核，最终确定2200多所社区卫生服务中心和乡镇卫生院达到服务能力推荐标准。 河南84家基层医疗卫生机构榜上有名，洛阳有5家，分别为老城区西北隅社区卫生服务中心、涧西区天津路社区卫生服务中心、涧西区长春路社区卫生服务中心、宜阳县香鹿山镇卫生院、嵩县纸房镇卫生院。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东）