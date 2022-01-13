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洛阳5家基层医疗机构获表扬
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.21 08:25

　　昨日，记者从有关部门获悉，国家卫生健康委办公厅、国家中医药局办公室通报表扬在2021年“优质服务基层行”活动中表现突出、服务优质的机构，洛阳有5家上榜。

　　通报指出，2021年，各地扎实开展“优质服务基层行”活动，广大基层医疗卫生机构统筹做好疫情防控和日常医疗卫生服务，对照服务能力标准，补短板、强弱项，持续加强服务能力建设。经过系列严格审核，最终确定2200多所社区卫生服务中心和乡镇卫生院达到服务能力推荐标准。

　　河南84家基层医疗卫生机构榜上有名，洛阳有5家，分别为老城区西北隅社区卫生服务中心、涧西区天津路社区卫生服务中心、涧西区长春路社区卫生服务中心、宜阳县香鹿山镇卫生院、嵩县纸房镇卫生院。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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