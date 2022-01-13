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洛阳片区改革新模式入选河南自贸试验区第三批最佳实践案例
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.21 08:25

　　记者从自贸区洛阳片区获悉，由洛阳片区主导实施的推行受理、审核、制证“三分离”，探索“一枚印章管审批”改革案例，日前成功入选河南自贸试验区第三批最佳实践案例，将在全省开发区进行推广。

　　该案例是洛阳片区在2018年首次推行该项改革的基础上，升级改良的“一枚印章管审批”改革2.0版审批服务新模式。相较于此前的改革，新模式涵盖更多业务内容，优化建立了“一个大厅办证、一支队伍服务、一枚印章审批、一个平台保障”的“四个一”运行机制，通过实施综合窗口受理、行政审批标准化、集中制证发证和免费邮寄服务，可切实解决企业群众“办事难、办事慢、多头跑、来回跑”问题。

　　洛阳片区通过深化推进“一枚印章管审批”改革，统筹省、市下放权限，将省、市、区三级审批权限整合集中到政务大厅7个行政审批综合窗口，实现了“前台综合受理、后台流转审核、统一窗口出件、免费邮寄上门”，打造了从“1”到“1+N”的审批服务新模式。

　　去年全年，洛阳片区综合审批窗口共办理各类审批咨询业务2377件，企业办理单件政务事项时间较此前平均可节省3天，在进一步提升审批效率和质量的同时，着力破解审批与监管脱节问题，有效降低审批廉政风险。

　　下一步，洛阳片区将继续围绕深化“一网通办”、创新服务场景，推行“一件事”主体集成服务，探索设立更多综合服务窗口，让办事企业群众“只跑一窗，一次办好”，加速助力营商环境提升，为打造区域最优营商环境持续筑牢政务服务“承重柱”。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 刘冰 史晓龙）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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