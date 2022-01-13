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洛阳各县区锚定主攻方向 抢抓产业风口（从县区经济工作会议上看风口产业）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.21 08:17

　　昨日，位于涧西区的N9青年直播(电商)产业社区正加紧施工。通过对老旧小区楼宇进行提升改造，该产业社区落成后，将引入优质的直播(电商)企业和培训平台，积极抢抓直播产业风口。

　　今年，市政府工作报告提出，要锚定主攻方向，大力发展风口产业。按照部署，全市正瞄准电子信息等6大风口产业和13个细分领域，推动风口产业“无中生有”“有中生新”，推动传统产业向风口产业转型升级和风口产业集聚发展。在近期召开的各县区经济工作会议上，大力发展风口产业，推动传统产业向风口产业转型升级，开辟产业发展新赛道，也成为重中之重。

　　瀍河区委经济工作会议透露，该区将加快梳理风口产业细分领域，找准风口产业发展方向，瞄准新能源、健康服务、数字经济、电子信息、智能制造、人工智能、氢能储能等领域，有针对性地招引发展风口产业。

　　通过深入分析研究，伊川县委经济工作会议指出，该县在新能源、半导体、智能装备制造、光电信息4个领域具有发展风口产业的基础，将推动风口产业加快做大做强。为支持风口产业发展，该县专门成立金融办公室。今年，该县将与省、市投资平台联合设立5亿元的产业发展基金投向主导产业和风口产业。

　　根据栾川县委经济工作会议安排，该县将通过传统产业转型升级和风口产业培育扶持，实现工矿、文旅、康养等现有产业“有中升优”。同时，立足栾川发展定位和生态优势，坚持“无中生有”理念，在电子信息材料、生物科技等新兴产业探索布局，大力培育高成长性企业，积极引进优质企业，为该县形成新的产业支撑。

　　新安县委经济工作会议提出要求，将持续实施倍增提质、帮扶解困、盘活资源“三大工程”及智能、绿色、技术“三大改造”和技术、产业、管理“三大融合”，聚焦智能装备制造、铝钛新材料、新能源、医疗装备等风口产业，把产业链关键环找准、做强。

　　在抢抓风口机遇过程中，老城区把目光瞄准了电子信息、人工智能、数字经济等领域，同步开展高新技术企业、产业研究院、新型研发机构等引进工作，加快区域科技产业相对集聚并形成规模效应。同时，老城区委经济工作会议提出，要广泛集聚创新人才，以企业为引才育才主体，注重平台聚才、环境留才、柔性用才，争取留住更多高端人才、青年人才、潜力人才，助力风口产业发展。

　　提升感知和把握产业风口的能力，是抓好风口产业的前提。为此，洛龙区在全市率先组建产业发展智库，结合市、区两级产业实际，选定轴承、新材料、智能装备制造、光电电子器件、生物医药、大数据、现代金融、高端服务、文化旅游、创新平台10个方向选聘智库专家，在提高党委政府科学决策水平方面进行积极探索。洛龙区委经济工作会议提出，要借力智库，加快提升党政领导抓产业的能力，示范带动广大党员干部更多地关注产业、研究产业、服务产业，争当推动产业发展的“行家里手”，加快形成凝心聚力抓产业的生动局面。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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