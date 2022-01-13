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徐衣显主持召开专题会议研究金融工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.20 22:31

徐衣显主持召开专题会议研究金融工作
以高质量金融服务助力风口产业发展
以高标准政府效能推动两会精神落实

　　20日上午，市长徐衣显主持召开专题会议，围绕市政府工作报告目标任务，研究“基金入洛”、企业上市提质倍增、智慧金融服务平台建设等工作，强调要聚焦重点任务，扭住关键抓手，深化政府投融资体制改革，用市场化手段撬动社会资本，扶持优质企业、发展风口产业，为经济社会高质量发展筑牢坚实支撑。

　　会议研究了实施“基金入洛”工程助力“风口”产业发展相关工作。会议指出，加快引进优质基金机构，构建“引导基金+市场化基金+投贷联动”的多元化投融资体系，是培育发展“风口”产业的关键之路和有效抓手。一要突出重点支撑。聚焦市政府工作报告明确的目标任务，重点发展天使基金、科创基金，尽快研究设立总规模10亿元的天使引导基金，推动政府引导基金和市场化私募基金协同发展。二要聚焦“风口”产业。坚持方向明晰、支撑有力、风险可控的总原则，研究制定全链条、精准化政策措施，鼓励支持各类基金入洛发展，为“风口”产业发展注入金融“活水”。三要依法规范管理。严格落实金融业发展政策规定，完善市县联动、部门协同、联合执法等工作机制，依法监督管理基金机构，确保风险及时预警、问题妥善处置。

　　会议研究了企业上市提质倍增工作。会议强调，要紧盯“十四五”上市企业倍增目标，出台促进措施，做好培育指导，有效激发企业上市主体作用，充分调动企业上市挂牌积极性。要分类分层分阶段建立企业上市挂牌绿色通道，压实属地责任，形成部门合力，“一企一策”“一事一议”帮助企业解决融资、土地等实际问题，推动企业轻装上阵、加快上市，力争年内新增上市企业2至3家。

　　会议在研究智慧金融服务平台建设时强调，建设智慧金融服务平台能够更好破解中小微企业融资难、融资贵、融资慢等难题，对打破平台孤岛、优化营商环境、促进中小微企业高质量发展具有重要意义。各相关部门要强化信用为基、服务为本、创新为重、管理为要理念，坚持企业信用、银行信用、政府信用等有机统一，高标准建设智慧金服平台，高效能实现数据共享。要利用大数据理念开展金融产品创新，引入运营服务主体，统筹解决好数据接入、安全保密、风险防控、信用惩戒等问题，搭建网络化、一站式、高效率的融资服务性监管共享平台。

　　孙延文、李新建、任丽君等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 孙自豪)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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