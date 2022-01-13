列车上一女子突然晕倒 洛阳医务工作者出手相助

用纱布、绷带缠绕笔杆制成一枚牙垫，放于晕倒女子的上下牙之间，防止其咬伤舌头或误吸……这暖心的一幕，发生在今天洛阳开往上海的G1812次列车上，救人者是洛阳医务人员。原来，今天上午，洛阳市瀍河区卫健委主任谢京涛与洛阳市第一人民医院党委副书记、院长苗润宏乘坐这趟列车，前往上海参加会议。

用纱布、绷带缠绕笔杆制成一枚牙垫，放于晕倒女子的上下牙之间，防止其咬伤舌头或误吸……这暖心的一幕，发生在今天洛阳开往上海的G1812次列车上，救人者是洛阳医务人员。原来，今天上午，洛阳市瀍河区卫健委主任谢京涛与洛阳市第一人民医院党委副书记、院长苗润宏乘坐这趟列车，前往上海参加会议。

10点多，列车过了商丘东站，快到徐州东站时，传来广播员急切的求助声。得知有人突然晕倒，谢京涛不假思索地拉起苗润宏，快步向患者所在的车厢走去。

“只见一名女子躺在车厢的地板上，周围的乘务人员和旅客显得手足无措。”苗润宏说，曾是一名呼吸内科医生的他，迅速俯身到患者身旁查看情况。

当时这名女子呼唤不应、呼吸微弱、面色略微发绀。苗润宏立即对其脉搏、呼吸、血压、瞳孔等进行检查，结果均显示正常。“患者有些抽搐，考虑是神经系统病变引起的。”

在乘务人员的帮助下，苗润宏让患者继续保持平躺，头倒向一侧。他用纱布、绷带缠绕笔杆制成一枚牙垫，放于患者上下牙之间，防止其咬伤舌头或误吸。同时，他帮助患者打开呼吸道，保持呼吸顺畅。

眼看患者的情况稳定下来，乘务人员和围观旅客都松了一口气，纷纷向苗润宏和谢京涛表示感谢。十几分钟后，列车到达徐州东站，患者由120急救人员紧急送往当地医院进行救治。

对于此次出手相助，苗润宏说：“当时谢主任坚定的态度感染了我。医者的初心就是治病救人，我相信，如果其他人遇到这类突发情况，也会毫不犹豫伸出援手。”(洛报融媒·洛阳网记者 仝景菁 通讯员 艾金宝 沈箬文)