洛阳牡丹卡通形象“丹丹” 成东莞居民朋友圈“网红”

20日，在东莞市桥头镇荷花文旅产业园七彩花田牡丹展区，来自洛阳本土的数十个名贵品种牡丹争奇斗艳，让当地居民一饱眼福。现场，呆萌可爱的洛阳牡丹卡通形象“丹丹”也引来大家竞相打卡留念。

20日，在东莞市桥头镇荷花文旅产业园七彩花田牡丹展区，来自洛阳本土的数十个名贵品种牡丹争奇斗艳，让当地居民一饱眼福。现场，呆萌可爱的洛阳牡丹卡通形象“丹丹”也引来大家竞相打卡留念。

这是洛阳市政府驻深圳招商联络处、老城区政府在桥头镇联合推出的首届“洛阳牡丹赏花季”活动。为了让洛阳牡丹赶上春节假期在桥头展出，春节前夕，洛阳市政府安排专人专车克服雨雪天气、交通不便等困难，历时2天将提前培育好的牡丹从洛阳运至广州，经过二次培育筛选后再分批次运至桥头镇展出。

作为“中国荷花名镇”，桥头镇精心打造荷花品牌，已成功举办18届荷花节和10届新春赏花行活动，其深厚的“花”文化与千年古都洛阳的牡丹文化异曲同工、不谋而合。“我们希望通过牡丹加强莞洛两地文化交流，将洛阳千年悠久文化传播到东莞乃至粤港澳大湾区，将粤港澳大湾区先进的文化产业、文化创意、文化理念带回洛阳。”该招商联络处主任赵汝宪表示。

为丰富大家的赏花体验，主办方还派出了洛阳牡丹卡通代言人——“丹丹”，走进花田与大家互动。呆萌可爱的它时而驻足赏花、时而翩翩起舞，一时成为当地居民朋友圈的“网红”。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧)(图片由洛阳市政府驻深圳招商联络处提供)