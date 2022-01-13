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暖暖暖！洛阳下周全面回暖，气温最高15℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.20 19:34

　　即将进入新的一周，洛阳也将“晴歌”高唱，一路向暖。根据洛阳市气象局预报，未来一周，除了23日气温稍低，其他时间洛阳最高气温全在10℃以上。

　　“东风解冻，散而为雨”，随着“雨水”节气的到来，温暖柔润的春天正向我们走来。这几天，有不少市民问洛阳是不是已经进入春天。记者联系洛阳市气象局了解到，虽然冬日渐远，气温回暖，但洛阳距真正进入春天还有一段时间。

　　“有些市民认为，立春既入春，其实不是。”洛阳市气象局工程师介绍，立春只是天文意义上的入春时间，真正意义上的入春要从气候学标准来判定。在我国范围内，天文意义上的入春时间是统一的，都在立春这天之后，但气候学上的入春时间各地都不相同，通常南方入春时间比北方早。

　　判定入春的标准有两个：简标和滑标。

　　简标就是单看日平均气温，即连续5个单日每天都达标( ≥10 ℃) ，那么这5天里的头一天就是入春日。

　　滑标是把5个单日作为一组来计算平均值，如1日至5日为一组、2日至6日为一组、3日至7日为一组，这就叫5天滑动均值。当5天滑动均值，连续5组大于等于10℃就算入春。从第一组中的5天内，找到第一个大于等于10℃的那天即为入春日。

　　从历史上看，洛阳历史平均入春时间为3月26日，在3月上旬入春的年份也偶有发生。2020年洛阳入春时间为3月7日，去年是3月11日。有这样一句话，“没有一个冬天不会过去，没有一个春天不会来临”，入春只是时间早晚的事。

　　根据气象资料分析，短期内洛阳受西北气流控制，以晴好天气为主，最高气温逐渐回升。具体预报如下：

　　21日(周一)：晴天间多云，偏南风3级左右，气温-2℃～10℃。

　　22日(周二)：晴天转多云，气温-1℃～11℃。

　　23日(周三)：多云转晴天，气温-3℃～7℃。

　　24日(周四)：晴天间多云，气温-2℃～11℃。

　　25日(周五)：晴天到多云，气温-1℃～15℃。

　　26日(周六)：多云到阴天，气温-1℃～13℃。

　　27日(周日)：多云间阴天，气温0℃～13℃。

　　(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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