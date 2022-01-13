孟津剪纸传承人带萌娃制作剪纸版“冰墩墩”

“你看，这样一剪，熊猫的身体就出来了。”19日下午，洛阳市孟津区城关镇王秋云的家中十分热闹，她正在教孩子们制作剪纸版的冰墩墩。
“你看，这样一剪，熊猫的身体就出来了。”19日下午，洛阳市孟津区城关镇王秋云的家中十分热闹，她正在教孩子们制作剪纸版的冰墩墩。
“你看，这样一剪，熊猫的身体就出来了。”19日下午，洛阳市孟津区城关镇王秋云的家中十分热闹，她正在教孩子们制作剪纸版的冰墩墩。
作为孟津剪纸传承人，王秋云一直希望把剪纸与生活结合起来，让剪纸“活”起来。得知很多小朋友都喜欢冰墩墩，她便在家里办起了冰墩墩剪纸小课堂。消息一出，周边不少孩子都来报名参与。王秋云说：“现在已经有好几批孩子跟着我学会剪冰墩墩了。只要孩子们喜欢，剪纸这门技艺就能传承下去。”（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 王艳杰 通讯员 董洁 文/图）
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