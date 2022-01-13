洛阳启动第九个“世界野生动植物日”主题宣传活动

2022年3月3日是第九个“世界野生动植物日”。20日，洛阳市“世界野生动植物日”主题宣传活动启动仪式在洛阳龙门海洋馆举行，努力建设人与自然和谐共生的美丽家园。

2022年3月3日是第九个“世界野生动植物日”。20日，洛阳市“世界野生动植物日”主题宣传活动启动仪式在洛阳龙门海洋馆举行，努力建设人与自然和谐共生的美丽家园。

近年来，洛阳全面贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展战略，加强生物多样性保护，打牢了高质量发展的生态底色。2021年，全市查办野生动植物案件数量共162起，收缴野生动物468只、野生动植物制品1335千克，通过“清风行动”等一系列严打整治活动，从源头上防控、打击危害野生动植物的违法犯罪行为。

目前，洛阳拥有野生陆栖脊椎动物565种、野生植物3018种，其中，列入《国家重点保护野生植物名录》62种，含国家一级重点保护野生植物9种、国家二级重点保护野生植物53种。