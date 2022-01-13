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3岁男孩跟着4个大人看灯展走失 民警提醒家长看紧自家的娃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.20 16:25

　　眼下，隋唐城遗址植物园举办的民俗灯会吸引不少游客，难免有突发情况出现，丢贵重器材的、丢小孩的……执勤民警接到不少求助。

　　20日，洛龙公安分局定鼎门派出所民警杨鑫哲和王晓辉收到一面锦旗，这是济源小伙儿小赵委托朋友送来的。前几天，小赵到隋唐城遗址植物园看灯展，离开时将无人机设备落在公交站台的长椅上，待其返回寻找，无人机设备已经不见，只好拨打110报警。当时，杨鑫哲和王晓辉正在公园执勤，详细了解完事情经过，立即联系公交公司查看附近监控，并通过多方途径找到捡无人机设备的群众，最终物归原主。为表达谢意，小赵特意制作了一面锦旗。

　　13日晚，王晓辉和同事李明杰在隋唐城遗址植物园西门执勤，一名群众过来说有个小男孩与家人走散。小男孩穿着蓝色羽绒服，民警赶到时，孩子不停抹眼泪，热心人正在安慰孩子。民警询问了解，孩子跟着父母和爷爷奶奶看灯会和打铁花表演，因公园人太多与家人走散。

　　“孩子说自己今年3岁，说不出父母的名字和联系方式。”李明杰说，他们通过市110联动指挥中心询问得知，有一起孩子走失的报警，经过三方通话确认报警人正是孩子的父母。孩子的妈妈来接孩子时，急得哭起来。当晚，一家五口来游玩，一转眼的工夫孩子不见了，到处寻找没有找到，感谢民警帮助。

　　当晚，李明杰等人接到三四起孩子走失的求助，最终他们帮忙顺利找到人。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 方楚 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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