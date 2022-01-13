河南科技大学：学生返校 校园巴士送你“回家”

“满心所盼，是你回家”“你们回来就是最美的风景”“风里雨里，河科大等你”，2月19日至20日，是河南科技大学第一批学生返校报到的日子。为方便学生，一辆辆贴有暖心标语的校园摆渡车穿梭于校园，将返校学生送至宿舍。
“满心所盼，是你回家”“你们回来就是最美的风景”“风里雨里，河科大等你”，2月19日至20日，是河南科技大学第一批学生返校报到的日子。为方便学生，一辆辆贴有暖心标语的校园摆渡车穿梭于校园，将返校学生送至宿舍。
“满心所盼，是你回家”“你们回来就是最美的风景”“风里雨里，河科大等你”，2月19日至20日，是河南科技大学第一批学生返校报到的日子。为方便学生，一辆辆贴有暖心标语的校园摆渡车穿梭于校园，将返校学生送至宿舍。
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