洛阳民警赵林燕被评为全省“最美基层民警”

19日，记者从洛阳市公安局获悉，2021河南“最美基层民警”评选结果揭晓，全省10名公安民警荣获2021河南“最美基层民警”称号，洛阳市公安局涧西分局民警赵林燕帮上有名。
19日，记者从洛阳市公安局获悉，2021河南“最美基层民警”评选结果揭晓，全省10名公安民警荣获2021河南“最美基层民警”称号，洛阳市公安局涧西分局民警赵林燕帮上有名。
19日，记者从洛阳市公安局获悉，2021河南“最美基层民警”评选结果揭晓，全省10名公安民警荣获2021河南“最美基层民警”称号，洛阳市公安局涧西分局民警赵林燕帮上有名。
今年41岁的赵林燕现任涧西分局禁毒大队大队长。从警以来，他长期奋战在禁毒一线，恪尽职守、敢于亮剑、善于创新，在禁毒执法、打击毒品犯罪上取得了骄人成绩。多年来，他参与侦破涉毒案件1100起，查处涉毒类行政案件600余起，是全省公安机关禁毒战线上的优秀代表。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏孝群 文/图)
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