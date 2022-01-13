开学啦！河南科技大学迎来春季首批返校学生

洛阳高校迎来春季首批返校学生！19日，在洛龙区开元大道旁的河南科技大学开元校区，首批返校学生保持安全距离，出示行程码、核酸检测报告等相关证明材料，更换口罩、接受消毒、进行体温检测后，有序进入校园。

洛阳高校迎来春季首批返校学生！19日，在洛龙区开元大道旁的河南科技大学开元校区，首批返校学生保持安全距离，出示行程码、核酸检测报告等相关证明材料，更换口罩、接受消毒、进行体温检测后，有序进入校园。