让洛阳娃爱上戏曲 “少图戏苑”系列活动启动

今天下午，伴随着经典唱腔的戏曲演唱，“我为群众办实事——少图戏苑”系列活动在洛阳市少年儿童图书馆报告厅启动。

今天下午，伴随着经典唱腔的戏曲演唱，“我为群众办实事——少图戏苑”系列活动在洛阳市少年儿童图书馆报告厅启动。

此次活动由洛阳市文化广电和旅游局主办，洛阳市曲剧院、洛阳市少年儿童图书馆、洛阳市戏剧家协会承办。

活动采取阅读与传统文化结合、图书与戏曲表演结合的形式，传承中华戏曲的精髓魅力，将年轻人尤其是青少年儿童吸引到传统文化的世界里。

今天下午的“少图戏苑”首场演出，须生、丑角、花旦、刀马旦一一粉墨登场，展示曲剧中“唱、念、做、打”，《八件衣》《卷席筒》《画龙点睛》《三子争父》等精彩唱段将曲剧艺术展示在观众面前，小朋友们看得入神。每个节目结束，主持人都会邀请小朋友登台互动，学习“生旦净丑”等戏曲知识和表演动作，现场气氛热烈、愉悦。

接下来，“少图戏苑”还将举办经典剧目展演、戏曲知识讲座、小小戏曲家、“戏曲进校园、经典咏流传”等一系列活动，每月第一个周六下午举行，寒暑假期间将增设活动场次。

活动以讲、演、视频资料播放和互动体验模式相结合，通过戏曲唱念做打的表演形式，让少年儿童了解图书以外的多种表达方式，通过一次次“体验式学习”，感受戏曲文化的魅力。(洛报融媒·洛阳网记者 仝景菁 通讯员 宁莉 王宇 文/图)