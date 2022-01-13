洛阳一社区成立“敲敲门”助老服务队 多项便民助老业务上门办理

咚咚咚……19日上午九点，听见一阵敲门声，家在洛阳市涧西区中弘中央广场社区的81岁老人董会敏攘了攘身边的老伴儿孙天寅：“快去开门，人来了！”董会敏的腿不久前意外受伤，这不，刚刚得知这一消息，社区“敲敲门”助老服务队就上门来了。

咚咚咚……19日上午九点，听见一阵敲门声，家在洛阳市涧西区中弘中央广场社区的81岁老人董会敏攘了攘身边的老伴儿孙天寅：“快去开门，人来了！”

董会敏的腿不久前意外受伤，这不，刚刚得知这一消息，社区“敲敲门”助老服务队就上门来了。

一进门，来不及和孙天寅过多寒暄，社区书记潘虹就几个箭步走到董会敏的身边。“阿姨，你咋这么不小心哩！”一边略带责备地说着，潘虹一边握住了董会敏的手。其余三四名服务队志愿者也落座和孙天寅拉起了家常。

从爱心乘车卡的上门办理，到高龄认证、退休职工认证等的“送服务”上门，去年以来，董会敏和孙天寅成为社区“敲敲门”助老服务队的首批受益者，也让“咚咚咚”的敲门声成为老两口的心安之声、幸福之声。

“远亲不如近邻，在这儿住着可幸福了。”孙天寅笑着说，如今，儿女工作都比较忙，有这样一支社区助老服务队不时上门陪他们聊天解闷，足不出户地辅助办理多项业务，“她们一来家里就热热闹闹的，高兴！”