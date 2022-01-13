明日起，洛阳31路、39路公交线路调整

刚刚，记者从洛阳市公交集团获悉，由于周山大道开元大道至洛宜路段东侧保通道路封闭施工，20日起，31路、39路公交线路调整。
刚刚，记者从洛阳市公交集团获悉，由于周山大道开元大道至洛宜路段东侧保通道路封闭施工，20日起，31路、39路公交线路调整。
刚刚，记者从洛阳市公交集团获悉，由于周山大道开元大道至洛宜路段东侧保通道路封闭施工，20日起，31路、39路公交线路调整。
31路：从洛阳龙门站发车后，沿原线行至开元大道周山大道口，改走开元大道、子京路、洛宜路，至周山大道恢复原线。
39路：从关林庙公交枢纽发车后，沿原线行至开元大道周山大道口，改走开元大道、子京路、洛宜路，至周山大道恢复原线。
两条线路调整后均不再停靠原瀛洲桥南站。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 文/图 通讯员 赵承）
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