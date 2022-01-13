根据中宣部统一安排，18日，由省委宣传部组织的“奋进新征程 建功新时代”主题采访团来洛。人民日报、新华社、中央广播电视总台、光明日报等中央驻豫媒体及省、市主要媒体，就我市推进“三个一批”重点项目建设进行集中采访。

采访团了解中部云谷项目建设情况

根据中宣部统一安排，18日，由省委宣传部组织的“奋进新征程 建功新时代”主题采访团来洛。人民日报、新华社、中央广播电视总台、光明日报等中央驻豫媒体及省、市主要媒体，就我市推进“三个一批”重点项目建设进行集中采访。

此次主题采访活动共有100余名媒体记者参加。在6天的时间里，采访团将分3条线路，分别围绕“万人助万企”、推进“三个一批”重点项目建设、科技创新主题，采取“行进式采访+蹲点调研式采访”的方式，深入探访我省重点企业和行业领域，生动反映项目建设一线的火热场景，广泛宣传地方党委政府帮助企业解决发展难题的典型做法和积极成效，着力展示科技创新型企业的新技术新成果，为全省上下奋力实现经济发展“开门红”“全年红”营造良好舆论氛围，鼓舞和激励广大干部群众树牢起跑即冲刺、开局即决战的强烈意识，推动省第十一次党代会、省委经济工作会议决策部署落地见效，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

采访团在大数据产业园了解旅游大数据平台运行情况

18日是活动首日，第二线路采访团先后到我市大数据产业园的中部云谷、洛阳综合保税区、伊川县产业集聚区的洛阳利尔功能材料有限公司调研采访，聚焦洛阳热火朝天的项目建设，感受洛阳产业蓬勃发展的强劲动力。(洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 文/图)